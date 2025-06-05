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Генштаб: кількість боїв на фронті сягнула 99

Майже половина припала на Покровський напрямок.

Генштаб: кількість боїв на фронті сягнула 99
українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 5 червня відбулися 99 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Support LB.ua

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади з прикордонних із РФ районів, зокрема населених пунктів Клюси, Гута-Студенецька, Красний Хутір, Богданове Чернігівської області; Кучерівка, Сімейкине, Мар’їне, Степок, Тур'я, Угроїди, Рясне, Славгород Сумської області.

На Харківському напрямку ворог намагається просунутися в районі Вовчанська, наразі триває бій.

Сили оборони успішно зупинили дві спроби росіян просунутись вперед на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Западне та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог 12 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина,Торське та в бік Григорівки. Наразі тривають бої в трьох локаціях.

На Сіверському з початку доби відбулися три бойових зіткнення поблизу Верхньокам’янського. Сили оборони успішно зупинили дві спроби окупантів просунутись уперед, ще один бій не завершений.

На Краматорському відбулись два бойових зіткнення в районах Часового Яру та Курдюмівки, один штурм загарбників Сили оборони успішно зупинили, ще один досі триває.

На Торецькому противник атакував у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Калинове, Яблунівка, Русин Яр, здійснивши 13 спроб покращити своє положення. Два бойових зіткнення наразі триває.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили 42 спроби витіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 38 ворожих атак. 

На Новопавлівському підрозділи окупантів 13 разів атакували позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в бік Олексіївки. Одна атака триває.

На Гуляйпільському ворог п’ять разів без успіху намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки. Авіація противника завдала авіаударів по районах Малинівки, Полтавки, Ольгівського та Гуляйполя.

На Оріхівському поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників. Також, під ударами некерованих авіаційних ракет опинилися Новоандріївка та Кам’янське.

На Придніпровському ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців. Противник завдав авіаудару в районі Херсона. 

На Курському напрямку українські оборонці відбили сім атак загарбників. Також противник завдав 4 авіаційних ударів, скинувши при цьому шість керованих бомб, здійснив 86 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.
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