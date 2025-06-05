Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
ГоловнаСуспільствоПодії

​На Дніпропетровщині колишня правоохоронниця за гроші видаляла інформацію про ухилянтів із баз даних

Через її дії деякі військовозобов’язані уникнули призову, а частина - навіть виїхала за кордон.

​На Дніпропетровщині колишня правоохоронниця за гроші видаляла інформацію про ухилянтів із баз даних
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишній інспекторці одного з правоохоронних органів Дніпропетровської області. Вона незаконно видаляла дані з інформаційної системи, де зберігалася інформація про осіб, які ухилялися від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ДБР

Слідство встановило, що користуючись службовим доступом, жінка безпідставно видаляла відомості про військовозобов’язаних, яких розшукували правоохоронні органи та які підлягали адміністративному затриманню. Через її дії деякі ухилянти уникнули призову, а частина - навіть виїхала за кордон. 

Така "послуга" коштувала від 1 до 2 тисяч доларів США.

Наразі встановлено понад 500 незаконно видалених облікових карток мешканців Дніпропетровщини. 

Колишній правоохоронниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією в електронних системах) КК. Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються можливі співучасники та особи, які скористалися незаконним видаленням даних. 

  • У січні Верховна Рада ухвалила в першому читанні прийняла законопроєкт про удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Як депутати пропонують додатково карати порушників військового обліку та мобілізації - читайте в матеріалі LB.ua "Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків"
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies