​На Дніпропетровщині колишня правоохоронниця за гроші видаляла інформацію про ухилянтів із баз даних

Через її дії деякі військовозобов’язані уникнули призову, а частина - навіть виїхала за кордон.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишній інспекторці одного з правоохоронних органів Дніпропетровської області. Вона незаконно видаляла дані з інформаційної системи, де зберігалася інформація про осіб, які ухилялися від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що користуючись службовим доступом, жінка безпідставно видаляла відомості про військовозобов’язаних, яких розшукували правоохоронні органи та які підлягали адміністративному затриманню. Через її дії деякі ухилянти уникнули призову, а частина - навіть виїхала за кордон.

Така "послуга" коштувала від 1 до 2 тисяч доларів США.

Наразі встановлено понад 500 незаконно видалених облікових карток мешканців Дніпропетровщини.

Колишній правоохоронниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією в електронних системах) КК. Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються можливі співучасники та особи, які скористалися незаконним видаленням даних.