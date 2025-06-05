Працівники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців військової частини на Миколаївщині, які вимагали гроші від військових, які самовільно залишили частину, в обмін на повернення на службу.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон про можливість добровільного повернення військових із СЗЧ без кримінальної відповідальності за умови повернення до служби. Втім, військовослужбовці вирішили зробити цю процедуру "платною". Вони пропонували бійцям за 3 тисячі доларів повернення до військової служби та призначення на посаду, не пов’язану з залученням до виконання бойових дій.

2 червня одного з фігурантів затримали під час одержання другої частини хабаря.

Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Наразі ДБР встановлює повне коло причетних осіб до оборудки.

"ДБР закликає військовослужбовців не мовчати та повідомляти про подібні випадки, які підривають обороноздатність держави та дискредитують військову службу", - йдеться в повідомленні.