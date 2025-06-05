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Керівнику Антимонопольному комітету Павлу Кириленку повідомили про нову підозру

Також повідомлено про підозру його дружині – у пособництві в незаконному збагаченні.

Керівнику Антимонопольному комітету Павлу Кириленку повідомили про нову підозру
Фото: Facebook Павла Кириленка

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку про нову підозру у недекларуванні майна, передає пресслужба НАБУ. 

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За даними слідства, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про:

  • 6 квартир у Києві та Ужгороді;
  • житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
  • 2 гаражні бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль BMW X3.

Як відомо, керівник АМКУ і колишній очільник Донецької області є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки. Наприкінці серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив Кириленку заставу, яку за нього внесли. У грудні минулого року Суд дозволив зняти з нього електронний браслет.

Розслідування детективи НАБУ та прокурори САП розпочали після оприлюднення журналістського матеріалу «Радіо Свобода». Журналісти розповіли, що знайшли у Кириленка майно на 70 мільйонів, придбане під час війни. 
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