Також повідомлено про підозру його дружині – у пособництві в незаконному збагаченні.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку про нову підозру у недекларуванні майна, передає пресслужба НАБУ.

За даними слідства, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про:

6 квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

2 гаражні бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

Як відомо, керівник АМКУ і колишній очільник Донецької області є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки. Наприкінці серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив Кириленку заставу, яку за нього внесли. У грудні минулого року Суд дозволив зняти з нього електронний браслет.

Розслідування детективи НАБУ та прокурори САП розпочали після оприлюднення журналістського матеріалу «Радіо Свобода». Журналісти розповіли, що знайшли у Кириленка майно на 70 мільйонів, придбане під час війни.