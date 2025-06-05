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Готували удар по Україні, але не встигли: ЗСУ і СБУ вдарили по скупченню ОТРК "Іскандер" у Росії

Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.

Готували удар по Україні, але не встигли: ЗСУ і СБУ вдарили по скупченню ОТРК "Іскандер" у Росії
Фото: скріншот

Підрозділи Збройних Сил спільно з СБУ та іншими складовими Сил оборони 5 червня вдарили ракетами по району зосередження підрозділу ворожих ракетних військ. Ворожі ОТРК "Іскандер" успішно вражені, повідомили в Генштабі. 

Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.

"Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються", – повідомили в Генштабі. 
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