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У Харківській області через ворожі обстріли постраждали четверо дітей

Загалом за добу у області постраждали 20 мешканців Харківщини.

У Харківській області через ворожі обстріли постраждали четверо дітей
наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

У Харківській області унаслідок російської агресії постраждали 20 людей. Серед них – четверо дітей. 

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 3 населені пункти Харківської області. 

У Харкові постраждали 19 людей, серед них 7-річний хлопчик, 9-річна та дві 13-річні дівчинки; у м. Ізюм внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 38-річний чоловік.

Ворог атакував 7 БпЛА Київський і Слобідський райони Харкова.

наслідки атаки у Харкові
Фото: Харківська ОВА
наслідки атаки у Харкові

Росіяни активно застосовували по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета Іскандер-М;
  • 2 ракети Х-35;
  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 2 КАБ;
  • 8 БпЛА типу "Герань-2";
  • 8 БпЛА типу "Шахед";
  • 7 БпЛА (тип встановлюється);
  • 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, 5 автомобілів, АЗС; 
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок.

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового.
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