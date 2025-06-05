У Харківській області через ворожі обстріли постраждали четверо дітей

Загалом за добу у області постраждали 20 мешканців Харківщини.

У Харківській області унаслідок російської агресії постраждали 20 людей. Серед них – четверо дітей.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 3 населені пункти Харківської області.

У Харкові постраждали 19 людей, серед них 7-річний хлопчик, 9-річна та дві 13-річні дівчинки; у м. Ізюм внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 38-річний чоловік.

Ворог атакував 7 БпЛА Київський і Слобідський райони Харкова.

Фото: Харківська ОВА наслідки атаки у Харкові

Росіяни активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета Іскандер-М;

2 ракети Х-35;

1 ракета (тип встановлюється);

2 КАБ;

8 БпЛА типу "Герань-2";

8 БпЛА типу "Шахед";

7 БпЛА (тип встановлюється);

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, 5 автомобілів, АЗС;

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок.

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового.