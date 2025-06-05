У Харківській області через ворожі обстріли постраждали четверо дітей

У Харківській області унаслідок російської агресії постраждали 20 людей. Серед них – четверо дітей.
Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 3 населені пункти Харківської області.
У Харкові постраждали 19 людей, серед них 7-річний хлопчик, 9-річна та дві 13-річні дівчинки; у м. Ізюм внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 38-річний чоловік.
Ворог атакував 7 БпЛА Київський і Слобідський райони Харкова.
Росіяни активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета Іскандер-М;
- 2 ракети Х-35;
- 1 ракета (тип встановлюється);
- 2 КАБ;
- 8 БпЛА типу "Герань-2";
- 8 БпЛА типу "Шахед";
- 7 БпЛА (тип встановлюється);
- 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, 5 автомобілів, АЗС;
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок.
На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового.