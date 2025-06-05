Унаслідок атаки ворога на Одещині постраждали амбулаторія, центр дитячої творчості і ліцей

У ніч на 5 червня ворог атакував ударними безпілотниками Білгород-Дністровський район Одещини.
Як повідомили у ОВА, унаслідок удару сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини, центру творчості дітей та молоді, а також частково знищена із подальшим загорянням будівля ліцею. У облпрокуратурі зазначили, що, за попередньою інформацією, ворог застосував понад 25 БпЛА.
Інформації щодо постраждалих не надходило.
"Уповноважені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові злочини росіян проти цивільного населення Одещини", – йдеться у повідомленні.
- На початку червня окупанти вже атакували цей район дронами.