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Унаслідок атаки ворога на Одещині постраждали амбулаторія, центр дитячої творчості і ліцей

Російська армія застосувала понад 25 БпЛА.

Унаслідок атаки ворога на Одещині постраждали амбулаторія, центр дитячої творчості і ліцей
Наслідки російської атаки
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 5 червня ворог атакував ударними безпілотниками Білгород-Дністровський район Одещини.

Як повідомили у ОВА, унаслідок удару сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини, центру творчості дітей та молоді, а також частково знищена із подальшим загорянням будівля ліцею. У облпрокуратурі зазначили, що, за попередньою інформацією, ворог застосував понад 25 БпЛА.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

наслідки російської атаки
Фото: Одеська ОВА
наслідки російської атаки

"Уповноважені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові злочини росіян проти цивільного населення Одещини", – йдеться у повідомленні. 

  • На початку червня окупанти вже атакували цей район дронами.
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