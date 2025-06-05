Унаслідок атаки ворога на Одещині постраждали амбулаторія, центр дитячої творчості і ліцей

У ніч на 5 червня ворог атакував ударними безпілотниками Білгород-Дністровський район Одещини.

Як повідомили у ОВА, унаслідок удару сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини, центру творчості дітей та молоді, а також частково знищена із подальшим загорянням будівля ліцею. У облпрокуратурі зазначили, що, за попередньою інформацією, ворог застосував понад 25 БпЛА.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Фото: Одеська ОВА наслідки російської атаки

"Уповноважені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові злочини росіян проти цивільного населення Одещини", – йдеться у повідомленні.