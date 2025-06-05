Драпатий, Сухаревський, “Мадяр”. Як відреагували на кадрові зміни в командуванні ЗСУ

Особливо бурхливо мілітарна спільнота відреагувала на рапорт про відставку Драпатого та звільнення Сухаревського, враховуючи, що ще від початку його призначення на посаду йшлося про конфлікт між ним і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. LB.ua зібрав реакції на ці кадрові рішення.

Що відбулося

1 червня після того як стало відомо про атаку росіян на розташування одного з навчальних підрозділів ЗСУ, внаслідок чого є 12 загиблих, Михайло Драпатий повідомив, що проводиться розслідування, а він водночас подав рапорт на відставку. Мотивував це особистим відчуттям відповідальності за трагедію.

“Як командувач, я не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність”, — написав Драпатий.

3 червня після зустрічі із президентом Зеленським Драпатий написав, що залишається в строю. Згодом оприлюднили указ про призначення його командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ. За словами президента, він зосередиться виключно на бойових питаннях.

Фото: Михайло Драпатий Михайло Драпатий

Про звільнення Вадима Сухаревського стало відомо напередодні після серії президентських указів. Згодом він це підтвердив та написав, що за цей рік вдалося вибудувати для роботи Сил безпілотних систем.

“В портфоліо СБС — власні інноваційні розробки, унікальні і успішні бойові операції, нова модель відповідального рекрутингу. Водночас на цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі”, — повідомив Сухаревський.

На новій посаді Сухаревський отримав від Генштабу задачу модернізувати ОК “Схід”, впроваджуючи нові підходи й зміни, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Реакція на звільнення

Обидві новини викликали хвилю підтримки, як Драпатого, так і Сухаревського.

“Спочатку тебе звуть на посаду щоб на твоєму імені попіаритись. Потім тобі ставлять всі можливі палки в колеса, роблячи вигляд що хочуть допомогти. Потім коли ти, попри все, зміг посіяти тебе зносять, щоб ті хто ставив палки зібрали урожай і попіарились ще на ньому та, по можливості, відкрутили ще десь собі шматок дроту. На прощання тобі пропонують якусь іншу посаду щоб заткнути рота. Ти відмовляєшся щоб лишитись вільною людиною і не мати зобов’язань перед тими хто це зробив. Дуже розумію Вадима. Пройшов цей шлях сам. Повага і подяка за роботу”, — написав засновник фонду “Повернись живим” і проєкту Ukrainian Witness Віталій Дейнега.

Аеророзвідник, сержант 59-ї бригади ЗСУ Олександр Карп’юк пригадав у своєму дописі, як познайомився із Сухаревським у 2014 році та як позитивно про нього і його роботу відгукувалися спільні знайомі.

Фото: vinbazar.com Полковник Вадим Сухаревський

“За весь свій час служби під його командуванням, я твердо вважаю що ця людина є військовим нової формації, яка потрібна цій армії для перемоги. Бо Вадим Сухаревський - дійсно унікальна людина з унікальним бойовим та організаційним досвідом. Дякую за службу, пане полковнику. Ви для мене будете завжди взірцем командира. І я дійсно вважаю що вам не місце на посаді Командувача Сил Безпілотних систем. Я вважаю що ви варті бути головнокомандувачем”, — написав Карп’юк.

Головний сержант батальйону безпілотних систем 47-ї ОМБР Рустам Мустафаєв вважає, що новина про звільнення Сухаревського мала негативний вплив на мотивацію особового складу. Також вважає, що вище командування перешкоджало йому в роботі.

“Навмисно зменшувало фінансування, тиснуло бюрократією й затягувало всі процеси розвитку на своєму рівні — виключно через особисту неприязнь до полковника Сухаревського. Борсук незручний для генералів, які звикли воювати людьми, малюючи олівцем стрілки на паперовій карті. Він зібрав в одній команді командирів і підрозділи, які воюють технологіями, а не людськими життями”, — вважає Мустафаєв.

Водночас Андрій Ткачук, офіцер ЗСУ, політолог, називає ці кадрові рішення цілком робочими.

“Драпатий — однозначно плюс. Стратегічно вдале рішення. У генерала чудовий бойовий досвід від комбата в Маріку 2014-го до операції зі звільнення Херсонщини. Розуміння як стабілізувати критичні ділянки фронту зараз нам дуже в нагоді. Людина вміє і може брати на себе відповідальність”, — написав він.

Щодо заміни Сухаревського Броуді, каже, не має однозначної відповіді. Сухаревського називає хорошим командиром.

“Сухаревський — хороший командир. Але він мав зарубу з Сирським і програв іі. Сирський витягнув під себе (Лінія дронів) найкращі підрозділи і дуже обмежив Сухаревського. Результат - відсутність бажаного результату в СБС. «Мадяр» особисте рішення президента. Була альтернатива, начштабу СБС Олексій Халабуда. Але суспільство його не знає. Сподіваюся він лишиться на посаді. Він дуже сильний командир”, — йдеться в дописі.

Фото: скриншот відео Лінія дронів: командири окремої 414 бригади «Птахи Мадяра», 20 полку «К-2», 429 полку «Ахіллес», 427 полку «РАРОГ» і полку «ФЕНІКС»

Призначення Олега Апостола керувати ДШВ називає хорошим рішенням.

“Спроба масштабувати успішний досвід 95-ї бригади. Його досвід та зосередженість на бойових завданнях можуть сприяти підвищенню ефективності та боєздатності десантно-штурмових підрозділів. Хочу підкреслити, що тут немає ані зради, ані перемоги”, — додав Ткачук.