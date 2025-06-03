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Сухаревський: наші бачення щодо подальшого розвитку Сил безпілотних систем розходяться з керівництвом

Екскомандувач СБС залишається у строю та продовжує службу в лавах Збройних Сил України. 

Сухаревський: наші бачення щодо подальшого розвитку Сил безпілотних систем розходяться з керівництвом
Полковник Вадим Сухаревський
Фото: vinbazar.com

Екскомандувач Сил безпілотних систем (СБС) Вадим Сухаревський прокоментував своє звільнення.

“Я пишаюся тим, що мав честь очолювати СБС у перший, найскладніший рік їх становлення. Цей рік, хоча й неповний, було проведено з користю. Ми сформували і відразу закріпили на практиці засади, на яких функціонує цей унікальний для світу рід сил”, - написав Сухаревський. 

Він нагадав, що в портфоліо СБС — власні інноваційні розробки, унікальні і успішні бойові операції, нова модель відповідального рекрутингу.

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“Водночас на цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі”, - наголосив Вадим Сухаревський.

Екскомандувач СБС додав, що залишається у строю та продовжує службу в лавах Збройних Сил України. 

  • Командир 414 бригади Роберт Бровді ("Мадяр)" очолив Сили безпілотних систем. Відповідний указ опублікували 3 червня на сайті президента.  
  • Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Сухаревський тепер буде заступником командувача оперативного командування "Схід", а його завданням є модернізація цього командування і впровадження "нових змін і підходів".
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