Сухаревський: наші бачення щодо подальшого розвитку Сил безпілотних систем розходяться з керівництвом

Екскомандувач СБС залишається у строю та продовжує службу в лавах Збройних Сил України.

Екскомандувач Сил безпілотних систем (СБС) Вадим Сухаревський прокоментував своє звільнення.

“Я пишаюся тим, що мав честь очолювати СБС у перший, найскладніший рік їх становлення. Цей рік, хоча й неповний, було проведено з користю. Ми сформували і відразу закріпили на практиці засади, на яких функціонує цей унікальний для світу рід сил”, - написав Сухаревський.

Він нагадав, що в портфоліо СБС — власні інноваційні розробки, унікальні і успішні бойові операції, нова модель відповідального рекрутингу.

“Водночас на цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі”, - наголосив Вадим Сухаревський.

Екскомандувач СБС додав, що залишається у строю та продовжує службу в лавах Збройних Сил України.