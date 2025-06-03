Сили ППО збили 75 російських "шахедів" зі 112

У ніч на 3 червня Росія атакувала Україну 112-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Основні напрямки повітряного удару – Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих "шахедів" і безпілотників інших типів на сході, півдні та півночі країни. 60 - збито вогневими засобами ураження, 15 - локаційно втрачені або подавлені РЕБ.Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.