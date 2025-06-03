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​У передмісті Харкова російські дрони атакували поштовий термінал, сталася масштабна пожежа

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

​У передмісті Харкова російські дрони атакували поштовий термінал, сталася масштабна пожежа
Харків, наслідки обстрілу
Фото: ДСНС

Російська армія завдала ударів безпілотниками по території поштового термінала у передмісті Харкова

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа. Горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

У пресслужбі "Нової пошти" повідомили, що внаслідок атаки ворога  зруйнована частина сортувального терміналу. 

"Ніхто з наших колег не постраждав. Пожежу ліквідовано. Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки
Фото: ДСНС
Наслідки атаки

Харків, наслідки атаки
Фото: ДСНС
Харків, наслідки атаки

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