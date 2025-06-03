За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Російська армія завдала ударів безпілотниками по території поштового термінала у передмісті Харкова.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа. Горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

У пресслужбі "Нової пошти" повідомили, що внаслідок атаки ворога зруйнована частина сортувального терміналу.

"Ніхто з наших колег не постраждав. Пожежу ліквідовано. Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС Наслідки атаки