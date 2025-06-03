На тимчасовано окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини масово зникло світло

У тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської області місцеві жителі повідомляють про масштабні відключення електроенергії.

Як пише Reuters, призначені Кремлем гауляйтери стверджують, що масове зникнення світла пов'язане з обстрілами українськими дронами. Нібито уламки пошкодили високовольтні об'єкти, через що критичну інфраструктуру переводять на резервні джерела живлення.

Запорізька атомна електростанція, як запевняють колаборанти, працює у звичному для неї після окупації холодному режимі без вироблення енергії. Радіаційні виміри перебувають в нормі.