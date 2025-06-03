Воскову фігуру Макрона викрали з музею - через "подвійні стандарти" щодо РФ та України

У Парижі активісти "Ґрінпіс", перевдягнувшись у співробітників, викрали з музею Гревена воскову фігуру президента Франції Емманюеля Макрона.

Як пише BBC, експонат віднесли до будівлі посольства Росії, де провели акцію проти купівлі французькими компаніями газу та мінеральних добрив з країни-агресора.

Організатори протесту вважають, що Макрон вдається до подвійних стандартів, водночас публічно підтримуючи Україну у протидії російському вторгненню і не запроваджуючи санкції проти французького бізнесу, який продовжує мати справу з Москвою.

Після мітингу воскову фігуру, вартість якої складає близько 40 тисяч євро, так і не повернули на місце. Попри це, поліція Парижа не повідомляла про затримання будь-кого з "Ґрінпіс" за звинуваченням у крадіжці.