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Воскову фігуру Макрона викрали з музею - через "подвійні стандарти" щодо РФ та України

Активісти вимагають заборони французьким компаніям імпортувати продукцію з Росії.

Воскову фігуру Макрона викрали з музею - через "подвійні стандарти" щодо РФ та України
Викрадення фігури Макрона
Фото: The Irish Sun

У Парижі активісти "Ґрінпіс", перевдягнувшись у співробітників, викрали з музею Гревена воскову фігуру президента Франції Емманюеля Макрона.

Як пише BBC, експонат віднесли до будівлі посольства Росії, де провели акцію проти купівлі французькими компаніями газу та мінеральних добрив з країни-агресора.

Організатори протесту вважають, що Макрон вдається до подвійних стандартів, водночас публічно підтримуючи Україну у протидії російському вторгненню і не запроваджуючи санкції проти французького бізнесу, який продовжує мати справу з Москвою. 

Після мітингу воскову фігуру, вартість якої складає близько 40 тисяч євро, так і не повернули на місце. Попри це, поліція Парижа не повідомляла про затримання будь-кого з "Ґрінпіс" за звинуваченням у крадіжці.

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