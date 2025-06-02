На Херсонщині затримали колаборанта, який переховувався від слідства

У Херсонській області правоохоронці затримали колаборанта, який переховувався від слідства.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Під час тимчасової окупації регіону колишній майор міліції добровільно обійняв посаду в так званому “ГУ МВД” в Херсонській області. Разом зі званням майора окупаційної поліції він отримав паспорт громадянина РФ”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік переховувався після деокупації частини Херсонської області та змінював місце проживання. Він жив у покинутих будинках прифронтових населених пунктів, де через постійні російські обстріли майже не залишилось цивільного населення.

Втім, правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали чоловіка.