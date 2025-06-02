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Прикордонники викрили масштабну схему переміщення чоловіків за кордон

Встановлено щонайменше 126 фактів незаконного переправлення. 

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили масштабну схему переміщення чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Злочинна група фіктивно працевлаштовувала військовозобов’язаних як водіїв ФОПів, вносила їх до системи “Шлях” і за грошову винагороду організовувала виїзд”, - йдеться у повідомленні.

Під час операції правоохоронці провели 24 обшуки на Заході країни та в Києві, в результаті яких вилучили комп’ютери, телефони, документи, чорнові записи.

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В ДПСУ зазначили, що встановлено щонайменше 126 фактів незаконного переправлення. Також було ідентифіковано 21 учасника - від вербувальників до фіктивних власників авто. Двом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. 

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