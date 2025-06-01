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ДПСУ: росіяни облаштовують позиції для запуску дронів на Курщині

Також ворог почав переміщувати техніку.

ДПСУ: росіяни облаштовують позиції для запуску дронів на Курщині
Андрій Демченко
Фото: скріншот

Російська армія переміщує техніку і облаштовує  позиції для операторів дронів на Курському напрямку.

Про це в телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Ворог переміщує і артилерійські засоби, і облаштовує позиції для операторів дронів, звідки запускають БпЛА. Задача українських воїнів — викривати, застосовуючи розвіддрони, такі позиції, засоби ураження противника для того, щоб бити по них і не дати можливості ворогу інтенсивно застосовувати засоби ураження саме по території України", — підкреслив Демченко.

  • Демченко наголошує, що оператори дронів Сил оборони ефективно знищують російських окупантів на кордоні Сумської області.
  • За даними Генштабу, минулої доби Сили оборони відбили на Курському напрямку 35 російських штурмів. 
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