ДПСУ: росіяни облаштовують позиції для запуску дронів на Курщині

Російська армія переміщує техніку і облаштовує позиції для операторів дронів на Курському напрямку.

Про це в телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Ворог переміщує і артилерійські засоби, і облаштовує позиції для операторів дронів, звідки запускають БпЛА. Задача українських воїнів — викривати, застосовуючи розвіддрони, такі позиції, засоби ураження противника для того, щоб бити по них і не дати можливості ворогу інтенсивно застосовувати засоби ураження саме по території України", — підкреслив Демченко.