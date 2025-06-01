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Російські окупанти знову атакували Харківщину, відомо про постраждалих

Від ранку окупанти аткували Великий Бурлук, Куп'янськ та Лозову.

Російські окупанти знову атакували Харківщину, відомо про постраждалих
Фото: Харківська прокуратура

Уранці 1 червня російські окупанти атакували три населені пункти Куп'янського району Харківщини. Унаслідок обстрілів поранень зазнали три жінки, пошкоджено навчальний заклад та житлові будинки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Уранці 1 червня російський FPV-дрон вдарив біля приватного житлового будинку у м. Купʼянськ. Дві жінки віком 49 та 75 років зазнали гострого шоку.

Також близько 1:00 ударні БпЛА атакували селище Великий Бурлук. Там пошкоджено адміністративні будівлі.

Орієнтовно у той самий час безпілотники вдарили по навчальному закладу у м. Лозова, внаслідок чого спалахнула пожежа. У сусідніх багатоквартирних будинках вибито вікна. 45-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Попередньо встановлено, що для ударів російська армія використала БпЛА "Герань-2".

  • Уночі 1 червня російські окупанти атакували безпілотниками три райони Харківської області. Унаслідок влучань загинула жінка, виникли руйнування житлових будинків, адмінбудівель та господарчих споруд.
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