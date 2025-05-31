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Україна та ЄС обговорять нову модель торгівлі після завершення дії автономних торговельних заходів

АТЗ охоплювали експорт з України обсягом 3,5 млрд євро.

Україна та ЄС обговорять нову модель торгівлі після завершення дії автономних торговельних заходів
Тарас Качка
Фото: Олександр Ратушняк

Наступного тижня Україна та ЄС планують обговорити умови взаємної торгівлі після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ) 5 червня. 

Про це заявив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Певні модальності у нас є, і вони влаштують і європейських фермерів, і наших. Це так званий перехід на повну інтеграцію до умов з ЄС», — сказав Качка.

Торговий представник повідомив, що вже в червні Україна та Єврокомісія можуть представити спільну модель торгівлі на період до вступу України в ЄС. За його словами, з 6 червня, після завершення АТЗ, умови доступу українських товарів на ринок ЄС залишаться без змін, а перехід на нові правила відбудеться влітку 2025 року.

АТЗ охоплювали експорт з України обсягом 3,5 млрд євро, зокрема переважно кукурудзу. Качка зазначив, що попит на українську кукурудзу в ЄС збережеться, адже її не обкладають митом, на відміну від російської та білоруської.Водночас, за його словами, викликає занепокоєння ситуація з експортом пшениці, меду, яєць, м’яса птиці та цукру. За цими товарами ухвалюватимуть індивідуальні рішення.

У ЄС вже підтвердили, що з 6 червня повертаються до квотування: на період до кінця 2025 року квоти становитимуть 7/12 від річної норми за Угодою про асоціацію. Зокрема, на 2025 рік встановлено квоти на експорт цукру — 107,2 тис. тонн, м’яса птиці — 57,1 тис. тонн.

Окремо Качка відзначив, що Європарламент підтримав продовження пільгового режиму імпорту української металургійної продукції, навіть у разі припинення АТЗ.

  • Днями Європейська комісія ухвалила перехідні заходи, які нададуть українським експортерам доступ до тарифних квот у межах зони вільної торгівлі з ЄС після завершення дії автономних торговельних заходів.
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