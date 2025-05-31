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Bloomberg: ЄС розглядає Китай та Росію як "найбільший виклик" для світу

Каллас звинуватила Китай у постачання до РФ 80% товарів подвійного використання.

Bloomberg: ЄС розглядає Китай та Росію як "найбільший виклик" для світу
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Європа та Азія мають тісніше співпрацювати через потенційну загрозу з боку Китаю та Росії, щоб зберегти порядок, заснований на правилах.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас на щорічному оборонному саміті Shangri-La в Сінгапурі, пише Bloomberg.

"Це найбільший виклик нашого часу. Коли Китай та Росія говорять про спільне проведення змін, яких не було сто років, та про перегляд глобального безпекового порядку, ми всі маємо бути надзвичайно стурбовані", – сказала Каллас.

Каллас звинуватила Китай у сприянні розвитку російської військової машини, заявивши, що 80% товарів подвійного використання, що використовуються для війни в Україні, походять з другої за величиною економіки світу. 

Вона зазначила, що міністр оборони США Піт Хегсет попереджав про загрозу Китаю для решти Азії, і сказала, що Росія також має викликати у світу занепокоєння.

"Якщо ви хвилюєтеся через Китай, вам слід хвилюватися і через Росію", – сказала Каллас.

Західні чиновники звинувачують Китай у постачанні Росії критично важливих технологій, зокрема безпілотників, водночас заявляючи, що обидві країни брали участь у кібератаках, актах саботажу та небезпечній діяльності, пов’язаною з інфраструктурою, такою як глибоководні кабелі,

Каллас закликала європейських та азійських партнерів співпрацювати у боротьбі з "тіньовим флотом" танкерів та переглянути закони про морську безпеку. Пряма підтримка Північною Кореєю військових зусиль Росії, включаючи ракети, боєприпаси та війська, ще більше наблизила конфлікт на обидві сторони світу.

  • Президент Франції Емманюель Макрон у своєму виступі на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі заявив, що від вирішення ситуацій в Україні та Газі залежить довіра світу до Європи та США.
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