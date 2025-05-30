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Чеські парламентарі схвалили пом'якшення обмежень на вживання та зберігання канабісу

Тепер документ має схвалити верхня палата парламенту Чехії та підписати президент Чехії

Чеські парламентарі схвалили пом'якшення обмежень на вживання та зберігання канабісу
Ілюстративне фото
Фото: надано Остапом Яришем

Нижня палата парламенту Чехії схвалила пом'якшення обмежень на вживання та зберігання канабісу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Законопроєкт, який є частиною масштабної реформи кримінального кодексу, схвалив 151 депутат Палати депутатів Чехії. 

Він передбачає, що чехам дозволять вирощувати три рослини канабісу і мати до 100 грамів сушеної марихуани вдома і 25 грамів – поза домом.

Водночас вирощування чотирьох-п'яти рослин буде вважатися дрібним правопорушенням, а більша кількість – злочином. Також злочином вважатиметься зберігання вдома понад 200 грамів сушеної марихуани.

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Зараз за переробку марихуани в Чехії загрожує до 5 років в'язниці, при цьому кількість марихуани, за зберігання якої настає кримінальна відповідальність, визначається як "більша за невелику".

Також законодавці легалізували використання для медичних цілей псилоцибіну, який міститься в деяких грибах.

Тепер документ має схвалити верхня палата парламенту Чехії – Сенат, та підписати президент країни.

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