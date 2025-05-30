Виставка буде доступна для огляду в галереї Вербовської загради у Сенаті в Празі упродовж червня.

У Сенаті Чеської Республіки відбулося урочисте відкриття ювілейної виставки, присвяченої 100-річчю одного з перших українських музейних проєктів у Європі — Музею визвольної боротьби України в Празі, пише LB.ua.

Фото: Ukrajinský Institut v Praze

"Зберегти памʼять — наш обовʼязок. Памʼять є основою нашої ідентичності, яку сьогодні Москва знову намагається знищити", — сказав посол України в Чеській Республіці Василь Зварич.

Фото: Ukrajinský Institut v Praze

В експозиції представлені унікальні архівні матеріали та мистецькі роботи, що ілюструють безперервність українського культурного процесу, а також артефакти із сучасної війни за незалежність, в якій Росія нещадно атакує культурну спадщину та ідентичність України. (Куратори: Оксана Пеленська та Ростислав Прокопюк. Музичний акцент: Анастасія Щира, солістка Симфонічного оркестру, Маріанські Лазні).

Фото: Ukrajinský Institut v Praze

"Сто років — це не лише поважний ювілей, а й свідчення тривалої праці задля збереження пам’яті про нашу боротьбу за незалежність. Заснований емігрантами, які не змирилися з утратою державності, музей став духовним притулком для тих, хто плекав ідею вільної України. Ця виставка — це міст між поколіннями, свідчення стійкості наших традицій", — відкрив урочистості директор Українського інституту в Празі Ростислав Прокопюк.

Фото: Ukrajinský Institut v Praze

Сенатор Зденєк Нитра, Голова Сенаторського клубу ODS a TOP 09, підкреслив важливість проєктів культурної дипломатії для зміцнення союзницьких відносин України та Чехії сьогодні та в минулому.

"Виставка, організована Українським інститутом в Празі та Республіканським фондом України, стане не лише вшануванням української культурної спадщини, але й символічним початком діяльності нашої ініціативи в Чехії", — про це сказав Артем Миколайчук, Голова правління Республіканського фонду України.

Республіканський фонду України сьогодні підписав меморандум про співпрацю з Українським інститутом у Празі, розпочавши спільну ініціативу із промоції української культури та зміцнення “мостів” між народами.

Дорожня карта ініціативина 2025 рік передбачає експозиційну діяльність, зокрема виставки присвячені 100 літтю Музею визвольної боротьби, досвіду співпраці українців та чехів, історії Голодомору геноциду, створення мапи "Українські місця Праги" та програми з підтримки вивчення української мови, історії та культури, а також української мови для чехів, організатори повідомили під час церемонії підписання меморандуму про співпрацю.

Фото: Ukrajinský Institut v Praze

До Праги прибув Володимир Єльченко, видатний український дипломат, постійний представник України в ООН у 2015 —2019 рр., керівник напряму РФУ.

Фото: Ukrajinský Institut v Praze

"За понад 40 плюс дипломатичної служби я неодноразово переконувався, що Чехія і чеський народ є справжніми друзями України. Так було у мирні часи: Чехія однією з перших визнала незалежність України. А особливо партнество проявилося на тлі Російської агресії, коли Чехія серед перших надав реальну допомогу зброєю та прихистила сотні тисяч українських біженок та дітей".

Надалі виставка до 100 річчя заснування Музею визвольної боротьби України в Празі працюватиме впродовж всього червня у галереї Vrtbovská zahrada. Вхід на виставку вільний. Урочисте відкриття виставки для широкої громадськості в неділю 1 червня, о 13:00.

Фото: Ukrajinský Institut v Praze

"Твори українського образотворчого мистецтва, які пережили бомбардування Праги 1945 року, коли був зруйнований український музей, досі маловідомі широким колам як українських, так і чеських шанувальників мистецтва. Тому цією виставкою починаємо знайомити чеську і українську громадськість з надбанням і культурною спадщиною України в Празі", — повідомила Ярина Ясиневич, культурна менеджерка, кураторка, керівниця програм РФУ.

Серед учасників та гостей заходу: Ростислав Прокопюк, директор Українського Інституту в Празі, Артем Миколайчук, Голова правління Республіканського фонду України, Зденєк Нитра, Голова Сенаторського клубу ODS a TOP 09, Василь Зварич, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чехії, Оксана Пеленська – дослідниця, співробітниця Радіо Свобода, Володимир Єльченко, дипломат, постійний представник України в ООН у 2015—2019 рр., керівник напряму РФУ, др.Петр Главачек, історик, філософ та публіцист, Інституту досліджень тоталітарних режимів, Володимир Волковський, Чесько-українське наукове товариство, Тетяна Окопна, перекладачка, культурна менеджерка, Богдан Райчинець, Голова Європейського конгресу Українців, Максим Баришніков, співзасновник ініціативи #unrussiaUN, керівник напрямку РФУ, Яна Прокопюкова, фахівчиня з міжнародних стратегічних комунікацій, Ярина Ясиневич, культурна менеджерка, керівниця програм РФУ.

Фото: Ukrajinský Institut v Praze

Організатори висловили подяку Сенату та Парламенту Чеської Республіки, сенатору Зденеку Нитрі, парламентарю Павелу Жачеку, Лукашу Бабці — Національній бібліотеці Чехії — Слов'янській бібліотеці міста Прага, Посольству України в Чехії.

Довідка: Найвизначніша українська установа в Чехії – Музей визвольної боротьби України в Празі — 14 лютого 1945 року не пережив бомбардування. Музей діяв у Празі в 1925–1948 роках. Заснований з ініціативи українських емігрантів, які жили в Чехословаччині після поразки Української революції 1917–1921 років, отримав підтримку уряду Томаша Ґарріґа Масарика. Першу виставку відкрили 1 липня 1925. На зібрані серед українців кошти 1938 було придбано власний будинок, де з травня 1939 розмістився музей на вулиці Гориміровій 6, празький район Нусле.

Ініціатори і лідери справи – видатні українські державні діячі, вчені, дипломати Дмитро Антонович, Степан Сірополко, Євген Вировий, Іван Горбачевський, генерал Михайло Омелянович-Павленко, Симон Наріжний. Фундатори Української академії мистецтв: Абрам Маневич, Олександр Мурашко, Федір Кричевський, Михайло Грушевський, Іван Стешенко, Микола Бурачек, Георгій Нарбут, Василь Кричевський, Михайло Бойчук.

Продовж двох десятиліть Музей здобув вагу важливого центру українського культурного, наукового, громадського життя не тільки в Чехословаччині, але й в Європі.