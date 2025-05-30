Спецпредставник Трампа заявив про готовність обговорювати з Росією питання розширення НАТО

"Для нас питання вступу України до НАТО не на столі. І ми не єдина країна, яка так каже", - сказав Кіт Келлог.

Сполучені Штати вважають справедливими побоювання Росії щодо розширення НАТО та готові обговорювати це питання.

Про це заявив спецпредставник президента США у справах України Кіт Келлог в інтерв’ю ABC News, передає «Європейська правда».

«Для нас питання вступу України до НАТО не на столі. І ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять», — сказав Келлог.

Він зазначив, що Москва постійно повертається до теми розширення Альянсу та згадує не лише Україну, а й Грузію й Молдову.

«Ми це розуміємо і кажемо їм, що можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес», — додав спецпосланець.

Келлог наголосив, що остаточне рішення з цього питання належить лише Дональду Трампу.