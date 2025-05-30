Спецпредставник Трампа заявив про готовність обговорювати з Росією питання розширення НАТО

Сполучені Штати вважають справедливими побоювання Росії щодо розширення НАТО та готові обговорювати це питання.
Про це заявив спецпредставник президента США у справах України Кіт Келлог в інтерв’ю ABC News, передає «Європейська правда».
«Для нас питання вступу України до НАТО не на столі. І ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять», — сказав Келлог.
Він зазначив, що Москва постійно повертається до теми розширення Альянсу та згадує не лише Україну, а й Грузію й Молдову.
«Ми це розуміємо і кажемо їм, що можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес», — додав спецпосланець.
Келлог наголосив, що остаточне рішення з цього питання належить лише Дональду Трампу.
- У 2022-му тодішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс не піде на компроміси з Росією в питанні розширення. За його словами, НАТО не готове відмовлятися від своїх основоположних принципів.
- Днями міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Володимир Зеленський запрошений на саміт НАТО у Гаазі, який відбудеться 24 червня.
- Видання The New York Times з посиланням на європейських дипломатів та чиновників стверджує, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловлює побоювання щодо участі Зеленського у саміті в Гаазі через присутність там Дональда Трампа.
- У ЗМІ з'являлися чутки, що Вашингтон узагалі не хоче бачити Зеленського на саміті в Гаазі, проте згодом у держдепі їх спростували.