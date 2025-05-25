Міністр оборони Нідерландів: Зеленський запрошений на саміт НАТО у Гаазі

Також на саміті повинен бути і ДональдТрамп.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що президент України Володимир Зеленський запрошений на саміт НАТО у Гаазі, який відбудеться 24 червня.

Про це політик розповів у інтерв'ю нідерландському мовнику WNL.

За його словами, НАТО дивиться, де у програмі заходу глава України "може мати гарне місце".

Президент США Дональд Трамп теж буде присутній на саміті НАТО в Гаазі 24 червня, але поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч очільників України та Штатів.