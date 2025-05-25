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Міністр оборони Нідерландів: Зеленський запрошений на саміт НАТО у Гаазі

Також на саміті повинен бути і ДональдТрамп.

Міністр оборони Нідерландів: Зеленський запрошений на саміт НАТО у Гаазі
Зал засідань майбутнього саміту НАТО в Гаазі
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що президент України Володимир Зеленський запрошений на саміт НАТО у Гаазі, який відбудеться 24 червня.

Про це політик розповів у інтерв'ю нідерландському мовнику WNL.

За його словами, НАТО дивиться, де у програмі заходу глава України "може мати гарне місце". 

Президент США Дональд Трамп теж буде присутній на саміті НАТО в Гаазі 24 червня, але поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч очільників України та Штатів. 

  • Раніше очільник нідерландського уряду Дік Схооф та генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявили, що хочуть запросити Зеленського взяти участь у саміті країн Альянсу, проте, зробити це наразі не можуть. 
  • Перед цим у ЗМІ писали, що Сполучені Штати не хочуть, щоб на саміті НАТО був присутній Президент України Володимир Зеленський. Однак пізніше державний секретар США Марко Рубіо це спростував.
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