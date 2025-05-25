Міністр оборони Нідерландів: Зеленський запрошений на саміт НАТО у Гаазі

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що президент України Володимир Зеленський запрошений на саміт НАТО у Гаазі, який відбудеться 24 червня.
Про це політик розповів у інтерв'ю нідерландському мовнику WNL.
За його словами, НАТО дивиться, де у програмі заходу глава України "може мати гарне місце".
Президент США Дональд Трамп теж буде присутній на саміті НАТО в Гаазі 24 червня, але поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч очільників України та Штатів.
- Раніше очільник нідерландського уряду Дік Схооф та генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявили, що хочуть запросити Зеленського взяти участь у саміті країн Альянсу, проте, зробити це наразі не можуть.
- Перед цим у ЗМІ писали, що Сполучені Штати не хочуть, щоб на саміті НАТО був присутній Президент України Володимир Зеленський. Однак пізніше державний секретар США Марко Рубіо це спростував.