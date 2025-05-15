Держсекретар США запевнив, що Вашингтон не проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі

Рубіо сказав, що не знає, звідки така інформація.

Державний секретар США Марко Рубіо спростував, що Вашингтон виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі, передає “Європейська правда”.

"Я не знаю, звідки така інформація", – сказав Рубіо.

Він наголосив, що на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Анталії багато його колег порушили питання про запрошення Володимира Зеленського, і США “не виступили проти".

Марко Рубіо нагадав, що на саміті, який має відбутись 24-25 червня, очікується участь лідерів чотирьох держав Азійсько-Тихоокеанського регіону.