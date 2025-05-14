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Ватикан: є надія, що Стамбул стане відправною точкою для того, щоб покласти край війні в Україні

Святий престол прагне “зблизити сторони, а не створити подальші поділи”. 

Ватикан: є надія, що Стамбул стане відправною точкою для того, щоб покласти край війні в Україні
П’єтро Паролін
Фото: Vatican News

Хоча передчасно говорити про те, що станеться, але є надія, що Стамбул стане “серйозною відправною точкою” для того, щоб покласти край війні в Україні.

Про це повідомив Державний Секретар Святого Престолу Пʼєтро Паролін, передає Vatican News

“Ми завжди сподіваємося, що будуть проблиски миру. Ми задоволені, що нарешті з'явилася можливість прямої зустрічі. Ми сподіваємося, що вузли, які існували до цього часу, будуть розв'язані, і що шлях до миру дійсно може започаткуватися”, - запевнив Паролін.

За його словами, Ватикан прагне “зблизити сторони, а не створити подальші поділи”. 

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Зокрема залишається активним механізм, ініційований і закріплений місією кардинала Маттео Дзуппі, який привів до репатріації деяких українських дітей, примусово вивезених до Росії.

І, хоча щодо кількості цих дітей інформація дуже різна, важливо те, що “вони потроху повертаються до своїх родин, до своїх домівок, до своїх близьких”.
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