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На Донеччині у зоні бойових дій залишаються 180 дітей

Загалом у зоні бойових дій області залишається 27 000 осіб.

На Донеччині у зоні бойових дій залишаються 180 дітей
Фото: Facebook/Aris Messinis

Досі у громадах Донеччини, які віднесені до зони активних бойових дій, залишаються 180 дітей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"В громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, залишається 27 000 осіб, з них 180 дітей", — сказав Петлін.

В ОВА констатували, що на сьогодні у зоні активних бойових дій залишилися 17 громад: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Новоселівська та Удачненська.

Там додали, що діти залишаються у двох громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, — у Лиманській міській територіальній громаді перебувають 175 дітей та у Торецькій міській територіальній громаді ще п’ятеро дітей.

  • У прифронтовому місті Покровськ Донецької області попри складну ситуацію та постійні обстріли, досі залишаються 1912 цивільних. 
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