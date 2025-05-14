На Донеччині у зоні бойових дій залишаються 180 дітей

Досі у громадах Донеччини, які віднесені до зони активних бойових дій, залишаються 180 дітей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"В громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, залишається 27 000 осіб, з них 180 дітей", — сказав Петлін.

В ОВА констатували, що на сьогодні у зоні активних бойових дій залишилися 17 громад: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Новоселівська та Удачненська.

Там додали, що діти залишаються у двох громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, — у Лиманській міській територіальній громаді перебувають 175 дітей та у Торецькій міській територіальній громаді ще п’ятеро дітей.