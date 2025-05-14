Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
ГоловнаСуспільствоПодії

В Києві автомобіль ТЦК потрапив у ДТП

В ТЦК запевнили, що один з мобілізованих несподівано смикнув за кермо.

Пресслужба Київського міського ТЦК та СП розповіла про ДТП, в яку потрапив автомобіль з їх співробітниками у столиці.

“Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподіванно смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП”, - йдеться у повідомленні.

В ТЦК зазначили, що внаслідок ДТП деякі мобілізовані у стресовому стані відбігли від авто. Втім, заспокоївшись вони повернулись, щоб надати постраждалим допомогу.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

В результаті ДТП травми різного ступеню отримали військовослужбовці ТЦК, загрози їх життю не має.

Також у ТЦК спростували інформацію щодо перебування мобілізованих у кайданках.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies