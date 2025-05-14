В Києві автомобіль ТЦК потрапив у ДТП

В ТЦК запевнили, що один з мобілізованих несподівано смикнув за кермо.

Пресслужба Київського міського ТЦК та СП розповіла про ДТП, в яку потрапив автомобіль з їх співробітниками у столиці.

“Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподіванно смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП”, - йдеться у повідомленні.

В ТЦК зазначили, що внаслідок ДТП деякі мобілізовані у стресовому стані відбігли від авто. Втім, заспокоївшись вони повернулись, щоб надати постраждалим допомогу.

В результаті ДТП травми різного ступеню отримали військовослужбовці ТЦК, загрози їх життю не має.

Також у ТЦК спростували інформацію щодо перебування мобілізованих у кайданках.