Росіяни атакували громаду на Сумщині КАБами, є поранені

На місці влучання виникла пожежа.

наслідки російського авіаудару по Білопільській громаді Сумщини 14 травня 2025 року

У Сумській області внаслідок російського авіаудару по Білопільській громаді поранені двоє цивільних.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Двоє людей — чоловік і жінка — дістали поранення внаслідок удару керованими авіабомбами. Їх госпіталізували», — йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, на місці влучання виникла пожежа, до ліквідації наслідків залучили рятувальників ДСНС.