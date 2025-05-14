Росіяни атакували громаду на Сумщині КАБами, є поранені

У Сумській області внаслідок російського авіаудару по Білопільській громаді поранені двоє цивільних.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
«Двоє людей — чоловік і жінка — дістали поранення внаслідок удару керованими авіабомбами. Їх госпіталізували», — йдеться в повідомленні.
За інформацією ОВА, на місці влучання виникла пожежа, до ліквідації наслідків залучили рятувальників ДСНС.
- Того ж дня Росія завдала ракетного удару по Сумській громаді. Загинули люди, є чимало поранених.