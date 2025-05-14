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Росіяни атакували громаду на Сумщині КАБами, є поранені

На місці влучання виникла пожежа.

Росіяни атакували громаду на Сумщині КАБами, є поранені
наслідки російського авіаудару по Білопільській громаді Сумщини 14 травня 2025 року
Фото: Сумська ОВА

У Сумській області внаслідок російського авіаудару по Білопільській громаді поранені двоє цивільних. 

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Двоє людей — чоловік і жінка — дістали поранення внаслідок удару керованими авіабомбами. Їх госпіталізували», — йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, на місці влучання виникла пожежа, до ліквідації наслідків залучили рятувальників ДСНС.

  • Того ж дня Росія завдала ракетного удару по Сумській громаді. Загинули люди, є чимало поранених.
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