На Дніпропетровщині завершили примусову евакуацію родин з дітьми із Синельниківського району

У Синельниківському районі Дніпропетровщини завершили примусову евакуацію родин з неповнолітніми дітьми.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Завершили примусову евакуацію із Синельниківщини. Вона тривала з кінця квітня та стосувалася семи сіл Межівської та Новопавлівської громад. Тих, де занадто небезпечно через російські атаки, а отже – й дітям там не місце", пише Лисак.

Саме родини, в яких виховуються неповнолітні, мали залишити прифронтові населені пункти. Тоді там ще залишалися 26 хлопців і дівчат. Зараз же – немає жодного.

Наразі на Дніпропетровщині триває добровільна евакуація. Для тих, хто прагне виїхати, працює гаряча лінія — 066 748 69 81.