На Дніпропетровщині завершили примусову евакуацію родин з дітьми із Синельниківського району

У Синельниківському районі Дніпропетровщини завершили примусову евакуацію родин з неповнолітніми дітьми.
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Завершили примусову евакуацію із Синельниківщини. Вона тривала з кінця квітня та стосувалася семи сіл Межівської та Новопавлівської громад. Тих, де занадто небезпечно через російські атаки, а отже – й дітям там не місце", пише Лисак.
Саме родини, в яких виховуються неповнолітні, мали залишити прифронтові населені пункти. Тоді там ще залишалися 26 хлопців і дівчат. Зараз же – немає жодного.
Наразі на Дніпропетровщині триває добровільна евакуація. Для тих, хто прагне виїхати, працює гаряча лінія — 066 748 69 81.
- На Дніпропетровщині з 25 квітня оголошено примусову евакуацію в 4-х селах, що межують з Донеччиною.