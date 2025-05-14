Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Міністр охорони здоров'я США разом з онуками скупався в озері з фекаліями
Міністр охорони здоров'я США разом з онуками скупався в озері з фекаліями
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині завершили примусову евакуацію родин з дітьми із Синельниківського району

Всі сім'ї з дітьми евакуйовано.

На Дніпропетровщині завершили примусову евакуацію родин з дітьми із Синельниківського району
Фото: Харківська ОВА

У Синельниківському районі Дніпропетровщини завершили примусову евакуацію родин з неповнолітніми дітьми.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Завершили примусову евакуацію із Синельниківщини. Вона тривала з кінця квітня та стосувалася семи сіл Межівської та Новопавлівської громад. Тих, де занадто небезпечно через російські атаки, а отже – й дітям там не місце", пише Лисак.

Саме родини, в яких виховуються неповнолітні, мали залишити прифронтові населені пункти. Тоді там ще залишалися 26 хлопців і дівчат. Зараз же – немає жодного.

Наразі на Дніпропетровщині триває добровільна евакуація. Для тих, хто прагне виїхати, працює гаряча лінія — 066 748 69 81.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies