Франція виділить 10 млн євро на відновлення укриття ЧАЕС

За оцінками ЄБРР, загальні витрати на повне відновлення можуть перевищити 100 млн євро.

Франція оголосила про внесок у розмірі 10 млн євро до Чорнобильського фонду Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це йшлося під час засідання Асамблеї донорів рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (ICCA), повідомило Міністерство фінансів.

Кошти спрямують на фінансування ремонтних робіт захисного укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, яке було пошкоджене 14 лютого цього року внаслідок російської атаки дронів.

Угоду про внесок підписали спеціальний уповноважений президента Франції з питань економічної допомоги та відбудови України П’єр Ельброн і віцепрезидент ЄБРР з питань політики та партнерств Марк Боуман на 34-й щорічній зустрічі та бізнес-форумі ЄБРР у Лондоні.

Заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова наголосила, що підхід до безпеки ЧАЕС має бути системним і сталим.

«Кожна нова атака призводить до пошкоджень, які потребують екстреного втручання. Це не гарантує безпеки в майбутньому. Ми повинні перейти від політики реагування до політики попередження і сталості», — заявила Зикова.

Вона також закликала міжнародних партнерів розглядати безпеку ЧАЕС як частину глобальної безпеки, що стосується всієї Європи.