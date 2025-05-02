Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?
Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
ГоловнаПраво

У Пруті на Буковині знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла у квітні

Підлітку шукали за допомогою безпілотника.

У Пруті на Буковині знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла у квітні
Фото: ДСНС

У Чернівецькій області рятувальники знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла 11 квітня, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Підлітку шукали за допомогою безпілотника.

“Після кількох тижнів напружених пошукових робіт у селі Чагор та навколишніх територіях, за допомогою дрона надзвичайники знайшли тіло дівчинки в річці Прут поблизу села Остриця”, ‒ йдеться у пресрелізі. 

Підписуйтесь на наш Google News

До пошуків були залучені поліція, кінологи, водолази та фахівці гірської пошуково-рятувальної групи. 

Вчора стало відомо, що у річці Тиса у Закарпатській області виявили чергового потопельника. З початку повномасштабної війни це вже 46-й випадок, коли прикордонники виявляють тіло у річці.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies