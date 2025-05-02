У Чернівецькій області рятувальники знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла 11 квітня, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Підлітку шукали за допомогою безпілотника.

“Після кількох тижнів напружених пошукових робіт у селі Чагор та навколишніх територіях, за допомогою дрона надзвичайники знайшли тіло дівчинки в річці Прут поблизу села Остриця”, ‒ йдеться у пресрелізі.

До пошуків були залучені поліція, кінологи, водолази та фахівці гірської пошуково-рятувальної групи.

Вчора стало відомо, що у річці Тиса у Закарпатській області виявили чергового потопельника. З початку повномасштабної війни це вже 46-й випадок, коли прикордонники виявляють тіло у річці.