Суд визнав винними експосадовців, причетних до заволодіння понад 98 млн грн Укрзалізниці

Сьогодні, 30 квітня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винними чотирьох експосадовців, причетних до заволодіння понад 98 млн грн Укрзалізниці.

Про це розповіла пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ВАКС.

"Колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок 4 колишнім службовим особам філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця», викритим на зловживанні своїм службовим становищем та заволодінні коштами ПАТ "Укрзалізниця" в сумі 98,2 млн грн шляхом документального оформлення безтоварних операцій із придбання мазуту флотського і дизельного пального в ТОВ «Скела Терциум»", – йдеться у повідомленні САП.

Проте фактично ці матеріали не поставлялись ні до паромів, для потреб яких укладались договори поставки палива, ні до орендованих резервуарів.

Ексначальника філії "Центру транспортного сервісу «Ліски» ПАТ "Українська залізниця" та колишнього головного інженера філії визнано винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Обвинуваченим призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, строком на 3 роки та з конфіскацією усього майна, яке є їхньою власністю та зі штрафом у 4 250 гривень кожному. До набрання вироком законної сили обвинувачених взято під варту в залі суду.

Колишнього першого заступника начальника Одеського відділення ЦТС "Ліски" та ексголовного інженера цієї філії визнано винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Їм призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, строком на 3 роки та з конфіскацією усього майна, яке є у їхній власності; зі штрафом у сумі 4 250 гривень кожному. До обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та з покладенням обовʼязків, передбачених ст. 194 КПК.

На підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК України вказаних осіб звільнено від призначеного покарання за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ВАКС також відмовив у задоволенні цивільного позову Акціонерного товариства "Українська залізниця".

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не оскаржать у Апеляційній палаті ВАКС.