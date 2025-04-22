Професор Лось, якого звинувачують у домаганнях, намагається через суд поновитися на роботі

87-річний професор Йосип Лось, якого звинувачують у домаганнях і якого звільнили з Львівського національного університету імені Івана Франка, подав позов до суду щодо скасування цього рішення.
Про це пише Суспільне.
Зазначається, що, згідно із ухвалою Галицького районного суду Львова, відповідачем у справі є Львівський національний університет ім. Івана Франка. Професор вимагає скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
Суд призначив перше засідання у справі на 13:00 13 травня 2025 року за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, буд. 2.
Справа Лося
- Наприкінці лютого цього року журналістка видання NGL.media Катерина Родак опублікувала допис, де розповіла про домагання викладача факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Йосипа Лося. Згодом у коментарях жінки стали ділитися схожим "досвідом".
- Йосип Лось відкинув звинувачення та заявив, що "це наклеп".
- Після розголосу поліція Львівщини розпочала перевірку, а потерпілих жінок підтримав представник Уповноваженого ВР з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний.
- На факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка відреагували на ситуацію та відсторонили Йосипа Лося від роботи на час службового розслідування, а на початку березня – звільнили.
- 87-річний викладач був професором кафедри зарубіжної преси та інформації, доктором політичних наук.