Професор Лось, якого звинувачують у домаганнях, намагається через суд поновитися на роботі

Відповідачем у справі є Львівський національний університет ім. Івана Франка.

87-річний професор Йосип Лось, якого звинувачують у домаганнях і якого звільнили з Львівського національного університету імені Івана Франка, подав позов до суду щодо скасування цього рішення.

Про це пише Суспільне.

Зазначається, що, згідно із ухвалою Галицького районного суду Львова, відповідачем у справі є Львівський національний університет ім. Івана Франка. Професор вимагає скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Суд призначив перше засідання у справі на 13:00 13 травня 2025 року за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, буд. 2.

Справа Лося