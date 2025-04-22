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Гарвард подав позов проти Трампа через зупинку фінансування

Постраждали проєкти досліджень серйозних хвороб.

Гарвард подав позов проти Трампа через зупинку фінансування
Гарвард
Фото: EPA/UPG

Гарвардський університет позивається до федерального суду з вимогою скасувати розпорядження адміністрації Дональда Трампа щодо відмови у державному фінансуванні на суму понад 2 мільярди доларів.

Як пише BBC, найвідоміший вищий навчальний заклад Америки стверджує, що влада використовує гроші як засіб придушення академічної свободи. Атака Білого дому призвела до зупинки дослідницьких проєктів, які керівництво університету називає "безцінними" - деякі з них стосуються пошуку засобів боротьби з раком, хворобами Альцгеймера та Паркінсона.

У Вашингтоні не лише позбавили Гарвард мільярдних виплат, але й погрожують скасувати податкові пільги для вишу й обмежити його можливість набирати іноземних студентів. Трамп аргументує ці заходи тим, що університет нібито не бажає боротися з антисемітизмом і відмовлятися від принципів різноманіття, які нинішня адміністрація активно викорінює з публічної сфери.  

 

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