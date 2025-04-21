Ватикан призупинив канонізацію першого святого покоління міленіалів через смерть Папи Франциска

Водночас Ювілей або Католицький Святий рік, триватиме, як і планувалося.

Канонізація першого святого покоління міленіалів, Карло Акутіса, була припинена через смерть Папи Франциска, пише Reuters з посиланням на заяву Ватикану.

Акутіс, італійський хлопчик, який помер від лейкемії у 2006 році у віці 15 років, спочатку мав бути зарахований до лику святих на церемонії на площі Святого Петра 27 квітня.

Представник Ватикану Маттео Бруні додав, що Ювілей або Католицький Святий рік, триватиме, як і планувалося, незважаючи на смерть Папи.