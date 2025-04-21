Ватикан призупинив канонізацію першого святого покоління міленіалів через смерть Папи Франциска

Канонізація першого святого покоління міленіалів, Карло Акутіса, була припинена через смерть Папи Франциска, пише Reuters з посиланням на заяву Ватикану.
Акутіс, італійський хлопчик, який помер від лейкемії у 2006 році у віці 15 років, спочатку мав бути зарахований до лику святих на церемонії на площі Святого Петра 27 квітня.
Представник Ватикану Маттео Бруні додав, що Ювілей або Католицький Святий рік, триватиме, як і планувалося, незважаючи на смерть Папи.
- Cьогодні у Ватикані повідомили про смерть Папи Римського Франциска. Великодню Святу Месу Пасхального чування в базиліці Святого Петра у Ватикані з доручення Папи Франциска відслужив кардинал Джованні Баттіста Ре. Сам Франциск великодні богослужіння не очолював.
- За день до смерті понтифік прийняв у Ватикані американського віцепрезидента Джей Ді Венса. Зустріч була короткою: тривала кілька хвилин.