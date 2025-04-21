Трамп зібрав рекордні 239 мільйонів доларів на свою другу інавгурацію

Hyundai Motor America, Nvidia та Target зробили семизначні пожертвування для фінансування рекордного збору президента США Дональда Трампа на його другу інавгурацію.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Федеральної виборчої комісії.

Трамп зібрав рекордні 239 мільйонів доларів для інавгураційного комітету, легко перевищивши 107 мільйонів доларів, які він зібрав вісім років тому. Це також більше, ніж сукупні 157 мільйонів доларів, які колишні президенти Барак Обама та Джо Байден ‒ демократи, за якими він прийшов до влади, зібрали на свої три сукупні інавгурації. На відміну від Трампа, обидва ухвалили добровільні обмеження на суму, яку могли пожертвувати донори.

Загальні суми не включають повернені пожертвування. Комітет Трампа 2025 року повернув понад 6 мільйонів доларів, які він отримав від спонсорів.

Інавгураційний комітет зібрав гроші на оплату прийомів, вечірок та інших заходів до та після офіційних церемоній. Комітет не повинен розкривати, як він витратив гроші, до наступного року.

Багато корпоративних лідерів публічно підтримали Трампа після його перемоги у Білому домі у 2024 році, що стало різким відходом від наслідків його поразки у 2020 році, коли керівники значною мірою дистанціювалися від республіканця після штурму Капітолію.

Генеральні директори відомих компаній, включно з Тімом Куком з Apple, Марком Цукербергом з Meta, засновника Amazon Джеффом Безосом та Сундаром Пічаї з Alphabet Inc., намагалися “підлещуватися” до Трампа під час його повернення до Білого дому. Четвірка була серед тих, хто займав чільні посади на інавгурації Трампа.