ЗМІ: Гегсет поділився детальними військовими планами у ще одному чаті Signal

У цьому чаті були присутніми його дружина, брат та адвокат.

Міністр оборони США Піт Гегсет поділився детальними планами щодо військової операції проти хуситів у Ємені в ще одному груповому чаті Signal. У цій групі були зокрема його дружина, адвокат і брат.

Про це пишуть CNN, The New York Times та Reuters із посиланнням на людей, які знайомі із цим питанням.

Гегсет поділився детальною інформацією про майбутні удари в Ємені 15 березня. Чат під назвою "Defence | Team Huddleу" створив сам міністр у січні, до його затвердження на посаді очільника Пентагону. У групу входила його дружина та понад 10 інших людей із особистого та професійного оточення. Для доступу до чату Signal він використовував свій особистий телефон, а не державний.

Деякі із співрозмовників видань сказали, що інформація, якою міністр поділився в чаті Signal, включала розклад польотів F/A-18 Hornets, спрямованих проти хуситів у Ємені – по суті ті самі плани атаки, якими він поділився в окремому чаті Signal, куди помилково включив редактора The Atlantic.

Гегсет поділився інформацією про удари в Ємені в чаті "Defense | Team Huddle" приблизно в той самий час, коли він викладав ті самі подробиці в іншій групі Signal, до якої входили високопосадовці США та The Atlantic.

Дружина Гегсета Дженніфер є колишньою продюсеркою Fox News. Вона не є співробітницею міністерства оборони, але подорожувала з чоловіком за кордон та супроводжувала Гегсета на "делікатних" зустрічах з іноземними лідерами.

Брат Гегсета Філ і Тім Парлаторе, який продовжує бути його особистим адвокатом, працюють у Пентагоні, але незрозуміло, чому їм потрібно знати про майбутні військові удари, спрямовані проти хуситів у Ємені.

Речник Пентагону Шон Парнелл написав у соцмережі Х у неділю ввечері, що "в жодному чаті Signal не було секретної інформації".