Трамп у Великодньому привітанні назвав Байдена "деструктивним дебілом"

Американський президент Дональд Трамп привітав громадян США з Великоднем у соцмережі Truth Social.

У своєму дописі він згадав і про свого попередника - президента Джо Байдена. Трамп назвав його "дуже деструктивним дебілом" і звинуватив у впровадженні політики відкритих кордонів, через яку "в США потрапили мільйони небезпечних злочинців".

"Щасливої Пасхи всім, включаючи радикальних лівих божевільних, які так наполегливо борються і плетуть інтриги, щоб повернути вбивць, наркобаронів, небезпечних ув'язнених, психічнохворих і добре відомих членів банди MS-13 і ґвалтівників назад в нашу країну", - написав Трамп.

Він також згадав суддів і правоохоронців, які, на його переконання, "дозволяють продовжувати цю зловісну атаку на нашу націю".

"Сонний Джо Байден цілеспрямовано дозволив мільйонам злочинців в'їхати в нашу країну, абсолютно неперевіреним і безконтрольним, через політику відкритих кордонів, яка увійде в історію як єдиний найбільш згубний акт, коли-небудь скоєний проти Америки. Він був, безумовно, найгіршим і найнекомпететнішим президентом, людиною, яка не мала жодного уявлення про те, що робить - але йому, і людині, яка керувала і маніпулювала авторучкою (можливо, нашому справжньому президенту!), і всім людям, які підтасовували на президентських виборах 2020 року, щоб обрати цього вкрай деструктивного ідіота, я бажаю вам, з великою любов'ю, щирістю і любов'ю, щасливої Пасхи", - підсумував Трамп.