Трамп у Великодньому привітанні назвав Байдена "деструктивним дебілом"

Американський президент Дональд Трамп привітав громадян США з Великоднем у соцмережі Truth Social.
У своєму дописі він згадав і про свого попередника - президента Джо Байдена. Трамп назвав його "дуже деструктивним дебілом" і звинуватив у впровадженні політики відкритих кордонів, через яку "в США потрапили мільйони небезпечних злочинців".
"Щасливої Пасхи всім, включаючи радикальних лівих божевільних, які так наполегливо борються і плетуть інтриги, щоб повернути вбивць, наркобаронів, небезпечних ув'язнених, психічнохворих і добре відомих членів банди MS-13 і ґвалтівників назад в нашу країну", - написав Трамп.
Він також згадав суддів і правоохоронців, які, на його переконання, "дозволяють продовжувати цю зловісну атаку на нашу націю".
"Сонний Джо Байден цілеспрямовано дозволив мільйонам злочинців в'їхати в нашу країну, абсолютно неперевіреним і безконтрольним, через політику відкритих кордонів, яка увійде в історію як єдиний найбільш згубний акт, коли-небудь скоєний проти Америки. Він був, безумовно, найгіршим і найнекомпететнішим президентом, людиною, яка не мала жодного уявлення про те, що робить - але йому, і людині, яка керувала і маніпулювала авторучкою (можливо, нашому справжньому президенту!), і всім людям, які підтасовували на президентських виборах 2020 року, щоб обрати цього вкрай деструктивного ідіота, я бажаю вам, з великою любов'ю, щирістю і любов'ю, щасливої Пасхи", - підсумував Трамп.
- Це вже не перший раз, коли Трамп звинувачує Байдена. Нещодавно він знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на свого попередника Джо Байдена і українського президента Володимира Зеленського.
- Раніше, за своєї першої каденції, Трамп говорив, що вважає анексію Криму Росією результатом неправильної політики Барака Обами. Він говорив, що допомагав Україні більше, ніж Обама і веде "доволі жорстку політику" з Путіним. Трамп також дорікав, що він "дав Україні зброю, а Обама - лише подушки і ковдри".