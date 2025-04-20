У Єврокомісії прокоментували "путінське великоднє перемир'я": РФ може зупинити цю війну, якщо дійсно цього хоче

У Єврокомісії відреагували на оголошення Путіна про одностороннє 30-годинне "перемир’я" на Великдень, заявивши, що Москва могла б негайно припинити війну, якби захотіла, пише Reuters.

"Росія має репутацію агресора, тому спочатку нам потрібно побачити будь-яке фактичне припинення агресії та чіткі дії для тривалого припинення вогню", — сказала речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.

Гіппер додає, що минуло більше місяця, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню.

"Росія могла б зупинити цю війну в будь-який момент, якби вона цього дійсно захотіла... Ми продовжуємо підтримувати Україну за тривалий, справедливий і всеосяжний мир", — наголосила речниця.