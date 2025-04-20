У Єврокомісії прокоментували "путінське великоднє перемир'я": РФ може зупинити цю війну, якщо дійсно цього хоче

У Єврокомісії відреагували на оголошення Путіна про одностороннє 30-годинне "перемир’я" на Великдень, заявивши, що Москва могла б негайно припинити війну, якби захотіла, пише Reuters.
"Росія має репутацію агресора, тому спочатку нам потрібно побачити будь-яке фактичне припинення агресії та чіткі дії для тривалого припинення вогню", — сказала речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.
Гіппер додає, що минуло більше місяця, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню.
"Росія могла б зупинити цю війну в будь-який момент, якби вона цього дійсно захотіла... Ми продовжуємо підтримувати Україну за тривалий, справедливий і всеосяжний мир", — наголосила речниця.
- Станом на 6:00 20 квітня, за доповіддю головнокомандувача Олександра Сирського, на різних напрямках відбулося уже 59 російських обстрілів, п'ять разів підрозділи ішли у штурм. Російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але продовжує окремі спроби просування.