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Іран і США переходять до діалогу на експертному рівні щодо ядерної програми після переговорів у Римі

Іран і Сполучені Штати почнуть проводити зустрічі експертів

Іран і США переходять до діалогу на експертному рівні щодо ядерної програми після переговорів у Римі
Іранська газета із фото глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі та спецпредставника США Стіва Віткоффа
Фото: EPA/UPG

Іран і Сполучені Штати почнуть проводити зустрічі експертів, щоб обговорити деталі можливої угоди щодо ядерної програми Тегерана.

Як пише АР, про це заявив у суботу головний іранський дипломат Аббас Арагчі після другого раунду переговорів у Римі.Він проводив декількагодинну зустріч із представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом. 

За словами главми іранського МЗС, експерти зустрінуться в Омані, а згодом Арагчі та Віткофф знову зустрінуться 26 квітня.

"Переговори пройшли в конструктивній обстановці, і я можу сказати, що вони просуваються вперед. Я сподіваюся, що ми будемо в кращому становищі після технічних переговорів" – сказав Арагчі іранському державному телебаченню і додав, що цього разу  вдалося досягти "кращого розуміння свого роду принципів і цілей".

Міністерство закордонних справ Оману повідомило, що сторони погодилися продовжувати переговори щодо досягнення угоди, яка гарантує, що Іран "повністю звільниться від ядерної зброї та санкцій і збереже свою здатність розвивати мирну ядерну енергетику". 

За словами джерел видання, перед початком переговорів щодо Ірану Віткофф зустрівся в Римі із головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Гроссі. 

Якщо угоди досягнуть, то ядерне агентство ООН, ймовірно, відіграє ключову роль у перевірці дотримання Іраном договору. 

Сам Арагчі останніми днями відвідав Москву, де зустрівся з офіційними особами, зокрема з лідером Росії Владіміром Путіним.

  • Те, що переговори навіть відбуваються, є історичним моментом, враховуючи десятиліття ворожнечі між двома країнами після Ісламської революції 1979 року та кризи із захопленням заручників у посольстві США.
  • Трамп під час свого першого терміну в 2018 році в односторонньому порядку вийшов з ядерної угоди Ірану зі світовими державами, поклавши початок рокам атак і переговорів, які не змогли відновити угоду, що різко обмежувала збагачення урану в Тегерані в обмін на скасування економічних санкцій.
  • У столиці Оману Маскаті минулих вихідних відбувся перший раунд переговорів між Арагчі та Віткоффом, під час яких вони зустрілися віч-на-віч після непрямих переговорів. Оман, султанат на східній околиці Аравійського півострова, довгий час був посередником між Іраном і Заходом .
  • За інформацією агенції Reuters, під час перемовин минулої суботи в Омані іранська делегація висловила готовність до обмеження здатності ісламської республіки збагачувати уран, але натомість вимагала гарантій, що президент США Дональд Трамп не зможе в односторонньому порядку розірвати цю угоду.
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