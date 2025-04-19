Іран і США переходять до діалогу на експертному рівні щодо ядерної програми після переговорів у Римі

Іран і Сполучені Штати почнуть проводити зустрічі експертів, щоб обговорити деталі можливої угоди щодо ядерної програми Тегерана.

Як пише АР, про це заявив у суботу головний іранський дипломат Аббас Арагчі після другого раунду переговорів у Римі.Він проводив декількагодинну зустріч із представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом.

За словами главми іранського МЗС, експерти зустрінуться в Омані, а згодом Арагчі та Віткофф знову зустрінуться 26 квітня.

"Переговори пройшли в конструктивній обстановці, і я можу сказати, що вони просуваються вперед. Я сподіваюся, що ми будемо в кращому становищі після технічних переговорів" – сказав Арагчі іранському державному телебаченню і додав, що цього разу вдалося досягти "кращого розуміння свого роду принципів і цілей".

Міністерство закордонних справ Оману повідомило, що сторони погодилися продовжувати переговори щодо досягнення угоди, яка гарантує, що Іран "повністю звільниться від ядерної зброї та санкцій і збереже свою здатність розвивати мирну ядерну енергетику".

#Statement || A spokesperson for Oman’s Foreign Ministry confirmed that in today’s meeting in Rome, Iran’s Foreign Minister Dr. Seyed Abbas Araghchi and US Presidential Envoy Steve Witkoff, through the mediation of Oman’s Foreign Minister Sayyid @badralbusaidi , pic.twitter.com/vuZSvvQw7s — وزارة الخارجية (@FMofOman) April 19, 2025

За словами джерел видання, перед початком переговорів щодо Ірану Віткофф зустрівся в Римі із головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Гроссі.

Якщо угоди досягнуть, то ядерне агентство ООН, ймовірно, відіграє ключову роль у перевірці дотримання Іраном договору.

Сам Арагчі останніми днями відвідав Москву, де зустрівся з офіційними особами, зокрема з лідером Росії Владіміром Путіним.