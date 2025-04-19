Іран і США переходять до діалогу на експертному рівні щодо ядерної програми після переговорів у Римі

Іран і Сполучені Штати почнуть проводити зустрічі експертів, щоб обговорити деталі можливої угоди щодо ядерної програми Тегерана.
Як пише АР, про це заявив у суботу головний іранський дипломат Аббас Арагчі після другого раунду переговорів у Римі.Він проводив декількагодинну зустріч із представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом.
За словами главми іранського МЗС, експерти зустрінуться в Омані, а згодом Арагчі та Віткофф знову зустрінуться 26 квітня.
"Переговори пройшли в конструктивній обстановці, і я можу сказати, що вони просуваються вперед. Я сподіваюся, що ми будемо в кращому становищі після технічних переговорів" – сказав Арагчі іранському державному телебаченню і додав, що цього разу вдалося досягти "кращого розуміння свого роду принципів і цілей".
Міністерство закордонних справ Оману повідомило, що сторони погодилися продовжувати переговори щодо досягнення угоди, яка гарантує, що Іран "повністю звільниться від ядерної зброї та санкцій і збереже свою здатність розвивати мирну ядерну енергетику".
#Statement || A spokesperson for Oman’s Foreign Ministry confirmed that in today’s meeting in Rome, Iran’s Foreign Minister Dr. Seyed Abbas Araghchi and US Presidential Envoy Steve Witkoff, through the mediation of Oman’s Foreign Minister Sayyid @badralbusaidi , pic.twitter.com/vuZSvvQw7s— وزارة الخارجية (@FMofOman) April 19, 2025
За словами джерел видання, перед початком переговорів щодо Ірану Віткофф зустрівся в Римі із головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Гроссі.
Якщо угоди досягнуть, то ядерне агентство ООН, ймовірно, відіграє ключову роль у перевірці дотримання Іраном договору.
Сам Арагчі останніми днями відвідав Москву, де зустрівся з офіційними особами, зокрема з лідером Росії Владіміром Путіним.
- Те, що переговори навіть відбуваються, є історичним моментом, враховуючи десятиліття ворожнечі між двома країнами після Ісламської революції 1979 року та кризи із захопленням заручників у посольстві США.
- Трамп під час свого першого терміну в 2018 році в односторонньому порядку вийшов з ядерної угоди Ірану зі світовими державами, поклавши початок рокам атак і переговорів, які не змогли відновити угоду, що різко обмежувала збагачення урану в Тегерані в обмін на скасування економічних санкцій.
- У столиці Оману Маскаті минулих вихідних відбувся перший раунд переговорів між Арагчі та Віткоффом, під час яких вони зустрілися віч-на-віч після непрямих переговорів. Оман, султанат на східній околиці Аравійського півострова, довгий час був посередником між Іраном і Заходом .
- За інформацією агенції Reuters, під час перемовин минулої суботи в Омані іранська делегація висловила готовність до обмеження здатності ісламської республіки збагачувати уран, але натомість вимагала гарантій, що президент США Дональд Трамп не зможе в односторонньому порядку розірвати цю угоду.