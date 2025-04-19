​У літаку корейської авіакомпанії українські міста помилково назвали російськими

Компанія визнала помилку та заявила, що негайно попросила розробника програмного забезпечення виправити проблему.

У літаку південнокорейської авіакомпанії Asiana Airlines на карті помилково українські міста позначили як російські.

Про це пише Yonhap.

За словами пасажирки Юліани Романів, яка поділилася фотографією в Instagram, на цифровій карті авіакомпанії міста Дніпро і Донецьк позначені як російські. Жінка повідомила інформаційному агентству, що фотографія зроблена в середу на рейсі "Інчхон-Лондон".

Фото: Yonhap, фото Юліани Романів в Instagram Українські міста позначені як російські

Пасажирка повідомила Asiana Airlines про помилку через соцмережі, "але ще не отримала відповіді".

Оскільки на офіційному сайті ніде немає схожих позначень, то, імовірно, проблема виникла через помилку у онлайн-програмі для розваг у польоті.

Компанія згодом визнала помилку та заявила, що негайно попросила розробника програмного забезпечення виправити проблему.

Відомо, що розробником бортової інформаційно-розважальної системи є підрозділ японської Panasoniс.