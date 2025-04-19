​У літаку корейської авіакомпанії українські міста помилково назвали російськими

У літаку південнокорейської авіакомпанії Asiana Airlines на карті помилково українські міста позначили як російські.
Про це пише Yonhap.
За словами пасажирки Юліани Романів, яка поділилася фотографією в Instagram, на цифровій карті авіакомпанії міста Дніпро і Донецьк позначені як російські. Жінка повідомила інформаційному агентству, що фотографія зроблена в середу на рейсі "Інчхон-Лондон".
Пасажирка повідомила Asiana Airlines про помилку через соцмережі, "але ще не отримала відповіді".
Оскільки на офіційному сайті ніде немає схожих позначень, то, імовірно, проблема виникла через помилку у онлайн-програмі для розваг у польоті.
Компанія згодом визнала помилку та заявила, що негайно попросила розробника програмного забезпечення виправити проблему.
Відомо, що розробником бортової інформаційно-розважальної системи є підрозділ японської Panasoniс.