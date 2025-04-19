Уряд Орбана розіслав угорцям листи із закликом голосувати проти України

Бюлетені для опитування будуть доставлені до кінця травня.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Північної Македонії Христіяном Міцьковським,

Уряд Віктора Орбана розіслав громадянам Угорщини листи, де прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Про це йдеться в датованому 19 квітня листі інформаційного центру уряду Угорщини, пише "Європейська правда".

У листі уряд Угорщини закликає голосувати проти підтримки вступу України в ЄС, оскільки, на влади, це "завдасть Угорщині величезних збитків".

"Це коштуватиме кожній угорській сім'ї сотні тисяч форинтів на рік, поставить під загрозу пенсії та підтримку фермерів, а також спричинить ризики для безпеки та ринку праці", – ідеться в листі.

Також офіційний Будапешт зазначає, що "прискорене приєднання до України в нинішніх умовах зруйнує угорську економіку".

"Ми, угорці, не можемо змиритися з тим, що таке важливе питання вирішується у нас на очах. Найближчими тижнями уряд надасть детальну інформацію з питань, пов'язаних із приєднанням України", – зазначено в листі.

У листі громадян закликають "узяти участь у голосуванні" і "ухвалити відповідальне рішення". Бюлетені для опитування будуть доставлені до кінця травня.