Уряд Орбана розіслав угорцям листи із закликом голосувати проти України

Уряд Віктора Орбана розіслав громадянам Угорщини листи, де прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.
Про це йдеться в датованому 19 квітня листі інформаційного центру уряду Угорщини, пише "Європейська правда".
У листі уряд Угорщини закликає голосувати проти підтримки вступу України в ЄС, оскільки, на влади, це "завдасть Угорщині величезних збитків".
"Це коштуватиме кожній угорській сім'ї сотні тисяч форинтів на рік, поставить під загрозу пенсії та підтримку фермерів, а також спричинить ризики для безпеки та ринку праці", – ідеться в листі.
Також офіційний Будапешт зазначає, що "прискорене приєднання до України в нинішніх умовах зруйнує угорську економіку".
"Ми, угорці, не можемо змиритися з тим, що таке важливе питання вирішується у нас на очах. Найближчими тижнями уряд надасть детальну інформацію з питань, пов'язаних із приєднанням України", – зазначено в листі.
У листі громадян закликають "узяти участь у голосуванні" і "ухвалити відповідальне рішення". Бюлетені для опитування будуть доставлені до кінця травня.
- Очільник угорського уряду Віктор Орбан заявив, що вважає перспективу вступу України до Європейського Союзу "величезною проблемою з широкими наслідками для безпеки, економіки та сільського господарства".