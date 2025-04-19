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Уряд Орбана розіслав угорцям листи із закликом голосувати проти України

Бюлетені для опитування будуть доставлені до кінця травня.

Уряд Орбана розіслав угорцям листи із закликом голосувати проти України
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Північної Македонії Христіяном Міцьковським,
Фото: EPA/UPG

Уряд Віктора Орбана розіслав громадянам Угорщини листи,  де прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Про це йдеться в датованому 19 квітня листі інформаційного центру уряду Угорщини, пише "Європейська правда".

У листі уряд Угорщини закликає голосувати проти підтримки вступу України в ЄС, оскільки, на влади, це "завдасть Угорщині величезних збитків".

"Це коштуватиме кожній угорській сім'ї сотні тисяч форинтів на рік, поставить під загрозу пенсії та підтримку фермерів, а також спричинить ризики для безпеки та ринку праці", – ідеться в листі.

Також офіційний Будапешт зазначає, що "прискорене приєднання до України в нинішніх умовах зруйнує угорську економіку".

"Ми, угорці, не можемо змиритися з тим, що таке важливе питання вирішується у нас на очах. Найближчими тижнями уряд надасть детальну інформацію з питань, пов'язаних із приєднанням України", – зазначено в листі.

У листі громадян закликають "узяти участь у голосуванні" і "ухвалити відповідальне рішення". Бюлетені для опитування будуть доставлені до кінця травня.

  • Очільник угорського уряду Віктор Орбан заявив, що вважає перспективу вступу України до Європейського Союзу "величезною проблемою з широкими наслідками для безпеки, економіки та сільського господарства".
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