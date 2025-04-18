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Ворог вранці атакував Дніпровський район. Є пошкодження в обласному центрі

Минулося без потерпілих. 

Ворог вранці атакував Дніпровський район. Є пошкодження в обласному центрі
Пошкодження в Дніпровському районі
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Російська армія вранці 18 квітня атакувала ракетами Дніпровський район. Внаслідок удару в самому Дніпрі пошкоджоджені фітнес-центр, готель і офіс. 

У Підгородному було загоряння сухої трави і пошкоджені будинки та теплиці. А в Новоолександрівській громаді горіло майно в господарчій споруді, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

"Ніхто не постраждав", – сказав він.

Бив ворог уночі і по інших районах. По Нікопольському застосував дрони-камікадзе, реактивні системи залпового вогню "Град". Потерпали Нікополь,  Мирівська та Марганецька громади. Тут пошкоджені багатоповерхівка, приватна оселя, авто, лінія електропередач та газогін. Минулося без загиблих та поранених.

Дніпровський район
Фото: Сергій Лисак у Telegram
Дніпровський район

Фото: Сергій Лисак у Telegram

"Як і в Зеленодольській громаді Криворізького району, по якій російська армія влучила FPV-дроном. Горіла суха трава. Під ударом була також Синельниківщина. А саме – Слов'янська громада. Зайнялися будівля, що не експлуатується, та авто. Пошкоджені ліцей, дитсадок, три десятки приватних будинків і кілька машин", – сказав Лисак. 

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