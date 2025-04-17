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​Окупанти атакували 10 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 153 обстріли області.

​Окупанти атакували 10 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Сумська обласна прокуратура

Станом на 21:00 17 квітня російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 153 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 316 вибухів.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били з міномету, артилерії, КАБами та дронами.

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Глухівську громаду атакували дронами, пошкоджено нежитлові приміщення та автомобіль.

Великописарівську громаду обстріляли з артилерії, мінометів та дронами.

По Юнаківській громаді армія РФ била дронами, КАБами, мінометами та артилерією.

Миропільську громаду атакували КАБом, мінометами та дронами, а Хотінську - артилерією та дронами.

По Есманьській та Білопільській громадам росіяни били дронами та мінометами, а по Середино-Будській та Шалигинській - дронами.

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