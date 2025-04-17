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На Сумщині росіяни обстріляли рятувальників

Внаслідок російського обстрілу пошкоджений пожежний автомобіль.

На Сумщині росіяни обстріляли рятувальників
На Сумщині росіяни обстріляли рятувальників
Фото: ДСНС

Сьогодні, 17 квітня, росіяни обстріляли рятувальників у Сумській області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Російська окупаційна армія атакувала на території Глухівської громади об’єкт критичної інфраструктури.

“Під час гасіння пожежі після першої атаки, рятувальники змушені були перервати роботу та сховатися в укритті через повторний обстріл”, - йдеться у повідомленні. 

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Внаслідок російського удару пошкоджено пожежний автомобіль, ніхто з рятувальників не постраждав.

Попри обстріл загарбників пожежу вдалося ліквідувати. 

  • Уночі та зранку росіяни здійснили 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи.
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