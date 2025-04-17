На Сумщині росіяни обстріляли рятувальників

Сьогодні, 17 квітня, росіяни обстріляли рятувальників у Сумській області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Російська окупаційна армія атакувала на території Глухівської громади об’єкт критичної інфраструктури.

“Під час гасіння пожежі після першої атаки, рятувальники змушені були перервати роботу та сховатися в укритті через повторний обстріл”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського удару пошкоджено пожежний автомобіль, ніхто з рятувальників не постраждав.

Попри обстріл загарбників пожежу вдалося ліквідувати.