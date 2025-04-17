Клименко розповів деталі справи про напад на журналіста Юрія Макарова

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оприлюднив подробиці справи про напад на журналіста Юрія Макарова.

В етері телемаратону Клименко повідомив, що кримінальне провадження за фактом нападу в Соломʼянському районі Києва розпочала столична поліція.

За інформацією правоохоронців, невідомий підійшов до журналіста, завдав ножем два поранення - одне в руку, інше в тулуб. Потім Макаров викликав поліцію і отримав першу медичну допомогу від патрульного.

Правоохоронці наразі перевіряють усі можливі мотиви, зазначив міністр. Перша версія — побутова, також є версія про роботу російських спецслужб.