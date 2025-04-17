Лавров скаржився в США на "обстріли" Україною енергетики

Кількість російських ударів за період цього "перемир'я" не знизилася.

Україна фіксувала кожне порушення режиму енергетичного перемир'я і передавала це Сполученим Штатам. Про це український президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу.

Скаргу Вашингтону надсилала і Росія. Міністр закордонних справ Лавров відправив неправдиву заяву про те, що Україна стріляла по енергетиці Росії, повідомив президент.

"Вигадують. Вони творчі в цьому сенсі", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що Росія хоч і зменшила кількість ударів по енергетиці, але не зменшила загалом.

"У цьому була стратегія їх. Вони зменшили, щоб прикритись, що вони менше б'ють по енергетиці. Але вони використовують ту саму кількість дронів. І ту саму кількість ракет, включаючи балістичних. Б'ють по іншій цивільній інфраструктурі", – пояснив президент.

Протягом місяця цього "перемир'я" кількість ударів на добу не знизилася.