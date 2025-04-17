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​Щодня по Херсонщині росіяни запускають понад 200 дронів, - Прокудін

Цілями ворога стають звичайні цивільні люди. 

​Щодня по Херсонщині росіяни запускають понад 200 дронів, - Прокудін
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Щодоби по громадах Херсонщини росіяни запускають понад 200 дронів. 

Про це повідомив в телеефірі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Укрінформ.

"Цілями стають звичайні цивільні люди - які вийшли по хліб, їдуть на автівці у справах. А коли на допомогу постраждалим внаслідок обстрілу прибувають фахівці екстрених служб, тоді ворожі дрони влучають у карети швидкої допомоги, поліцейських, рятувальників. У прибережних громадах області російські дрони атакують всіх, кого бачать - це воєнні злочини проти мирних людей", - наголосив Прокудін.

Херсонщину упродовж тижня, з 31 березня по 6 квітня 2025 року, атакували понад 1,8 тис. російських дронів, Сили оборони придушили та знищили 81% цих БПЛА.

Із 7 по 13 квітня 2025 року Херсонщину атакували 1704 ворожих БпЛА (FPV), Сили оборони знешкодили 83% цих ворожих дронів.

Як повідомлялося, впродовж 17 квітня російські військові завдали масованих ударів по місту Херсон та населених пунктах області. Унаслідок ворожих обстрілів загинули 4 цивільних, 17 людей постраждали.

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