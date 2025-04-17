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Бійці Нацгвардії відбили масштабний штурм росіян на Покровському напрямку

Укрвїнські військові ліквідували 240 російських солдатів та ворожу техніку.

Бійці Нацгвардії відбили масштабний штурм росіян на Покровському напрямку
Фото: скріншот

Бійці підрозділу “Червоної Калини” НГУ зупинили масштабний механізований штурм росіян на Покровському напрямку.

Про це повідомив командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко.

Гвардійці 14-ї бригади Національної гвардії України “Червона Калина” дали відсіч масштабному механізованому штурму російських окупантів на Покровському напрямку. 

"Ворог кинув у бій велику кількість техніки. Цього разу більшість це були бойові броньовані машини й мотоцикли. А також біля двох рот живої сили. Проте, наші захисники показали справжній професіоналізм і незламність!", — ідеться у повідомленні.

У результаті бою, попередньо підтверджено втрати ворога: більше 240 представників особового складу (безповоротними та санітарними) та понад сотня знищеної техніки: 96 мотоциклів, 21 бойова броньована машина, 2 одиниці автомобільної техніки, 2 артилерійські системи.

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