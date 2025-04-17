Росіяни атакували з дрона цивільного на Херсонщині

Кількість постраждалих через ранковий ворожий обстріл Херсона зросла до п'яти.

Російські окупанти атакували з БпЛА село Ромашкове у Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 13:00 у селі Ромашкове через атаку ворожого БпЛА постраждав місцевий житель. 58-річний місцевий житель дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення голови та руки", — ідеться у повідомленні.

Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Також до лікарні звернувся чоловік, який сьогодні потрапив під російський авіаудар у Центральному районі Херсона. У 57-річного херсонця діагностували вибухову травму та контузію. Його шпиталізували у середньому стані важкості.

Наразі відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених, серед яких дитина.